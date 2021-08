GALERII ⟩ Reformierakond ja Keskerakond lubavad Karisele tänaseks oma jätkuvat toetust

Eilses esimeses hääletusvoorus andsid enda sõnul Karisele hääle ka mitmed Isamaa liikmed ning Aivar Kokk vihjas, et meelestatus fraktsioonis on positiivne.

Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase kinnitas, et neil on fraktsioonis 34 allkirja jätkuvalt jõus. Karilaiu sõnul olid eilsed 63 häält alguseks isegi head, kuid seda, kui suur toetus Karisel nende fraktsioonis täna on, ta ei täpsusta. «Keskerakond ja Reformierakond toetavad Alar Karist ühtselt lõpuni,» kinnitas ta.