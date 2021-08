Tuvi pargis avatakse teisipäeval sõbrakaru skulptuur

«Sõbrakarud on rahvaste vahelise sallivuse ja mõistmise sümbolid. Eesti sõbrakaru põhisõnum on kõigis pargi külastajates õnnetunde ja optimismi tekitamine. Olen väga rõõmus, et saan meie kahe riigi diplomaatiliste, sõbralike suhete aastapäeva puhul selle Buddy Beari kuju Tallinna linnale kinkida,» sõnas Saksamaa suursaadik Christiane Hohmann.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on rõõmustav, et äsja värskenduskuuri läbi teinud Tuvi park saab endale pilkupüüdva täienduse. «Tallinn kuulub nüüdsest nende arvukate linnade hulka maailmas, kelle linnaruumi kaunistab linlaste ja linnakülaliste rõõmuks sõbrakaru. Lisaks toredale uuele objektile linnaruumis on veelgi olulisem selle karu kui sümboli tähendus - on ju tegemist käegakatsutava märgiga, mis tuletab meile meelde, et meil on siin muutlikus maailmas sõpru ja liitlasi. Usun, et värviküllane Tuvi Karu kuju võetakse linnaelanike poolt sõbralikult vastu,» tähendas Kõlvart.