Jalutajatele ligipääsu Tallinna Linnahallile ei piirata

«Ekspert käis kohal ja välise vaatluse põhjal seisukohta ei esitanud, kuid kinnitas, et tavajalutajate pääsu hoonele piirama ei pea,» ütles AS-i Tallinna Linnahall juhatuse liige Anu Liinsoo BNS-ile.

Küll aga on tema sõnul vajalik hoone põhjalikum uurimine, mis on plaanis tellida. «Kui kaua ekspertiis aega võtab, ei oska veel öelda,» lisas Liinsoo.

Liinsoo sõnul on Linnahalli konstruktsiooni seisukorda hinnatud põhjalikult 2016. ja 2019. aastal Aldur Partsi poolt. 2019. aastal hinnati just jäähalli katuse konstruktsiooni vastupidavust seoses Teneti filmivõtetega, kui jäähalli katusele toodi võtete tarvis suuri raskuseid. Eksperdid leidsid mõlemal juhul, et lisatugevdusi vaja ei ole ja ülekäiguteele lubatav normatiivne koormus ei tohi olla suurem kui 400 kilogrammi ruutmeetri kohta, mis oli ette nähtud ka projekteerimisaegse koormusena.