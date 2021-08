Võib julgelt öelda, et praegu on taskuhäälingu ajastu, mis tähendab, et igal teisel inimesel on internetiavarustes oma veebisaade. Nii arvavad vähemalt Märt Koik ja Andreas Jääger, aina populaarsust koguva «Võhkarite» podcasti autorid. Saates lahkavad mehed päevakajalisi teemasid, vürtsitades seda oma vahetute arvamuste ning huumoriga.