VIDEO ⟩ Ligi: opositsioon võis loota, et šanss on president Kaljulaidil

Jürgen Ligi (RE) hinnangul on hääletamiseks aega rohkem kui vaja ja saadikud on kiiresti järjekorda kogunenud ja valmis oma hääle andma. «Aga sisu poolest, ma arvan, et käis väike testimine eile, kus opositsioon andis oma hääli palju vähem, kui südames oleks nõus andma,» sõnas Ligi, lisades, et ehk panustati ka president Kersti Kaljulaidi jätkamisele.