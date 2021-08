«Meil selles küsimuses konsensuse saavutamine ei ole tõenäoline. Küll aga on meil kujunenud poliitilises olukorras selge, et tänane president paraku jätkata ei saa ja seetõttu on kõige parem, kui riigikogus valitakse president ära,» selgitas ta Karise toetamist.