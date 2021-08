VIDEO ⟩ Võrklaev: kui mürki peab võtma, siis tuleb võtta

Ei ole ju täpselt teada, miks sotsid Alar Karisega täna hommikul kohtusid, nentis Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev. «Tänane hommik oli lootus, et ehk saab selgust ja oma küsimused küsitud. Tundub, et pärast kohtumist väljaöeldu annab sellele kindlust, sest selge sõnum SDE esimehelt Indrek Saarelt tuli,» lausus Võrklaev.

Võrklaeva sõnul on nelja erakonna esimehed öelnud, et neil on soov riigikogus president ära valida.

Reformierakondlasest Jürgen Ligi varasemat oletust, et opositsioon katsetas eile koalitsiooni häälte pidamist, peab Võrklaev osaliselt tõenäoliseks. Samuti on ta veendunud, et Reformierakonna hääled täna peavad: «Kui siin mürki peab võtma, siis tuleb võtta. Minul on täielik kindlus, et Reformierakonna hääled peavad,» lisas ta.