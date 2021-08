30 aastat vabadust ⟩ Intervjuu Eesti Vabariigi taastamise päeval sündinud lähiajaloo ja totalitarismi tundjaga

Tunne Kelam intervjueerib Sergei Metlevit, 20. augustil 1991 sündinud ühiskonnategelast. Õigusteaduste magister Metlev on kuulunud MTÜ Avatud Vabariik juhatusse ja töötanud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni nõunikuna. 2020. aastast on ta Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige. Ta on keskendunud Eesti-sisesele ja Euroopa lõimumisele, välis- ja julgeolekupoliitikale ning uurib Eesti lähiajalugu ja totalitaarsete režiimide ajalugu.