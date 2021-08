Helme: näeme uue koalitsiooni kontuuri kompamist

«Õnnitlen Alar Karist tema uues ametis! Loomulikult oleks me tahtnud, et valimised jõuavad valimiskogusse, kus oleks saanud üles seada Henn Põlluaasa ja koguda talle hääli. Siiski, on ka põhjust rahul olla. Me keegi ei pea enam taluma Kersti Kaljulaidi pööraseid ja sõgedaid etlemisi. Päev on selle mõtte juures kohe helgem!» kirjutab Helme sotsiaalmeedia postituses.

Asjaolu, et Alar Karis riigikogus ära valiti, näitab Helme meelest selgelt, et ülejäänud erakonnad hakkasid üha enam muretsema selle pärast, et liigutakse edasi valimiskogusse ja seal ei suuda nad tulemust kontrollida.

«Asjaolu, et Isamaa väga jõuliselt oma saadikuid Karist toetama pressis ning sotsid üleöö kannapöörde tegid, näitab minu hinnangul aga seda, et me näeme uue koalitsiooni kontuuri kompamist,» kirjutab Helme.