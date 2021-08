Lapse esimesse klassi saatmine võib olla korraga õudne ja helge

Aura emal Margit Adorfil on esimese emotsioonina lapse koolimineku kohta öelda kaks sõna: hirm ja õudus. Kuid ta lisab, et seda tuleks võtta pigem musta huumorina, mitte üleliia tõsiselt. «Aga tunded on tõesti segased. Esiteks muidugi see, et issand-jumal-ma-olen-juba-nii-vana! Teiseks see, et ma vihkan varajast ärkamist,» tunnistas Adorf ja lisas, et veidi hilisem tundide algusaeg oli üks põhjus, miks langes valik Kadrioru saksa gümnaasiumile. Teine tähtis faktor koolivalikul oli kodulähedus. «Õnneks olid need omadused valitud koolil olemas, sest tegemist on hea kooliga,» sõnas Adorf.