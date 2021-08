Postimehega jagas kogemust Sten Talivee, keda tehniliste viperuste tõttu Telliskivis ­asuvasse pooltühja restorani sisse ei lubatud, kuigi tal oli hiljuti koroona­test tehtud: «Näitasin alguses kuvatõmmist Synlabi genereeritud sertifikaadist ja tema ­ütles, et invalid code (vigane kood – toim), see ei loe välja,» kirjeldas ta turvamehe öeldut. Seejärel näitas Talivee turvamehele tõendit teise rakenduse kaudu, kuid ka see ei sobinud.