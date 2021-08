Alar Karis: enim ohustavad meid rumalad otsused

Alar Kariselt küsiti saates «Esimene stuudio», kas temast saab ka selliste inimeste president, kes usuvad, et koroonaviirus on Bill Gatesi ja ravimifirmade vandenõu.

Karis vastas, et ta on töötanud aastaid ülikoolis professorina ja seetõttu usub sõna ning eeskujude jõudu. «Ma arvan, et alustada tuleb sellest, et selgitada, kuidas asjad loodusteaduslikult on,» arvas Karis.

«President peaks saama tunnetuse kätte, kuidas ühiskond hingab, kus rasked kohad on, olgu siis rahvusepõhised või maa-linn või mis iganes. Siis ta saab pildi ette ja siis saab hakata lahendusi otsima.»

Kuidas saab president olla näoga kõigi suunas ja jääda samas kindlaks oma põhimõtetele? Karise meelest on oluline suhelda kõigiga. «Sa ei pea olema nõus nende inimestega, aga sa pead oma arvamuse välja ütlema ja eeldatavasti sel arvamusel on ka mingi põhi all, see ei ole lihtsalt kõhutunde pealt öeldud.»

«Aga sa ei saa olla kindlasti kõigega nõus, mis riigis toimub või mida keegi ütleb või mõtleb,» rääkis vastne president.

Riigipeal on Karise sõnul õigus ja kohustus välja öelda, kui midagi on valesti, aga oluline on, kuidas seda öeldakse. «Ja tuleb tunnistada, mõnikord on kasulikum vait olla,» lisas ta.