Reformierakond alustas kampaaniaga «Linn, mis töötab sinu heaks!»

Erakond paigaldas Tallinnas liiklejatele enim peavalu tekitavate kohtade juurde plakatid, millel on visuaalselt näidatud, kuidas kujundada sealne tänavaruum ümber nii, et seal oleks ühtviisi mugav ja turvaline liikuda nii jalakäijatel, jalgratturitel, ühistranspordi kasutajatel kui autojuhtidel. Plakateid saab näha Hipodroomi, Kristiine keskuse ja Stockmanni ristmike juures ning Pirita sillal.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadi Kristen Michali sõnul vajab Tallinna linnaplaneerimine põhimõttelist muutust. «Meie nägemuses peab Tallinn olema easõbralik 15 minuti linn, kus lapsed saavad ise liikuma. Kui lapsed liiguksid ise jalgsi või rattaga kooli ja trenni, hoiaks emad-isad tänu sellele hommikul ja õhtul kokku väärtuslikku aega ning tuntavalt pere raha. Lapsed saaks rohkem liikuda, aktiivsus on hea tervisele ning pealegi ummikud linnas väheneks. Kõik jalgsi, rattaga, avaliku transpordi või autoga liiklejad võidaks sellest, kui liiklus on sujuv,» selgitas Michal.

«Ühtlasi peavad Tallinnas olema kõik olulisemad teenused 15-20 minuti aktiivse liikumise kaugusel jalgsi või rattaga ning linnaruum selline, et nii 8- kui 80-aastane saaksid linnas ise vajalike teenusteni ohutult ja mugavalt kohale. Näitamaks, et tahtmise korral on see kõik võimalik, olemegi seadnud Tallinna linnapildis üles plakatid, mis illustreerivad meie nägemust Tallinna tänavaruumist,» lisab Michal.