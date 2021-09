GALERII ⟩ Tabasalu uue hariduskompleksi avas minister Kersna

Ühtlasi lubatakse, et õppetöö mahus kajastuvad ka kodutööd ning õpilaste aktiivsus ja ettevõtlikkus väljaspool kooli.

«Kolmapäeval avatud Tabasalu hariduslinnaku puhul on tegu Harku valla ajaloo suurima haridusinvesteeringuga, millega loodi meie lastele ja õpetajatele väga head tingimused nii õppimiseks kui ka õpetamiseks,» ütles Harku vallavanem Erik Sandla.

Valminud haridushoonetes on ruumi kokku enam kui 10 000 ruutmeetrit. Põhikool ja spordihoone on ehitatud kuni 550 õpilasele ning haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) poolt rajatatud gümnaasiumihoone on ehitatud kuni 360 õpilasele.