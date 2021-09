Politsei kehtestab töötajatele vaktsineerimiskohustuse

PPA töötajatest on vaktsineeritud 4000 ja vaktsineerimata 800. Vaktsineerimata töötajate seas on ka need, kelle tervis ei luba vaktsineerimist. Vastav riskianalüüs valmib 1. oktoobriks.

«Kui riik on hädas, siis meil on oma rollid. See tähendab, et teenuste tagamiseks peavad inimesed olema terved,» sõnas Pikma.