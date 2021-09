ERM-i ja Tartu linnamuuseumi vahel sõidab neljapäevast isejuhtiv buss

Tartu on üks kümnest Euroopa Liidu (EL) linnast, kus Euroopa Komisjoni rahastatud projekt Ride2Autonomy aset leiab. Ühistranspordi automatiseerimine, sealhulgas isejuhtivate busside tellimis- ja haldamistarkvara loomine ning kasutuselevõtt on kohalike omavalitsuste jaoks lähiaja suur väljakutse. Üleeuroopalise projekti Ride2Autonomy eesmärk on koguda praktilisi kogemusi isejuhtivate busside ja nendel põhineva teenuse kasutuselevõtust linnade ühistranspordi korraldamisel. Saadud kogemusi jagatakse kõikide huvitatud omavalitsustega üle EL-i, et süvendada koostööd autonoomsete busside ühistransporditeenuse arenduses.