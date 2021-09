Tõnis Mölder: merede plastireostusest on saanud uus kriis

Konverentsil teevad ministrid avalduse, mille kohaselt soovivad liikuda globaalse kokkuleppe suunas, et merre jõudva prügi hulka vähendada. Mölder võtab konverentsil sõna ministrite avalduse toetuseks.

Mereprügi on palju räägitud kasvav probleem kogu maailmas. Igal aastal jõuab maailmamerre keskmiselt kümme miljonit tonni prügi, millest enamus on plast. Läänemere kõige prügistatum mereala on Soome laht.