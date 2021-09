Meelis Oidsalu lahkub asekantsleri kohalt

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles Postimehele, et Meelis Oidsalu teatas talle esmaspäeva hommikul, et soovib lahkuda. «Tema lahkumine ei ole seotud eelarve ega kaitseministeeriumiga. See on tema isiklik otsus,» ütles Laanet.