Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ütles teisipäeval ajakirjanikele, et kaitseministeeriumi valitsemisala inimestest on vaktsineeritud üle 91 protsendi. Tema sõnul plaanib kaitsevägi jõuda vaktsineerimisnäitajaga võimalikult saja protsendi lähedale ning selleks on kavas täisvaktsineerimine.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem sõnas, et praegu on kaitseväes vaktsineerimata umbes 400 inimest. Neist osa pole veel jõudnud vaktsineerida, osa on puhkusel, osa lapsehoolduspuhkusel ning mõni on ka vaktsineerimisele vastu. Kes pole 13. septembriks tõendit esitanud, saab kaitseväe juhataja sõnul esmalt hoiatuse. «Siis vaatame edasi,» ütles ta.