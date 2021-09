Tallinn plaanib muuta Koidula tänava kirjandustänavaks

«Koidula tänaval on juba viies aasta toimumas Kirjandustänava festival, siin asub ainulaadne lugemisnurk ja kirjanike majamuuseumid, seega on igati mõistetav kodanikualgatuse korras välja käidud idee Koidula tänavast kui kirjandustänavast,» lausus Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. «Koos Tallinna Kirjanduskeskusega soovisime alustada kaasamisega varakult - seetõttu tutvustasime ideed Kadrioru elanikele juba esialgse visiooni staadiumis, et saada aegsasti tagasisidet ja ettepanekuid,» lisas ta.