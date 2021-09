Holm: meie ülesehitatud eelarve on keeruline, arusaamatu ja kohati kasutu

«See, mis juhtus kindlasti Eestile au ei tee, sellepärast, et korras riigi rahandus ei tähenda mitte ainult seda, et me kulutame vähem kui teenime, vaid see, et me tegelikult ka paneme korraliku riigieelarve kokku ja me teame, kuhu raha läheb ja milleks me seda kasutame,» toonitas riigikontrolör.

Vastates küsimusele, kes on süüdi, ütles Holm, et konkreetset isikut siin otsida ei tasu. «Põhjused on need, et me oleme üles ehitanud eelarve, mis on keeruline, arusaamatu ja ma julgen öelda kohati ka kasutu,» nentis ta.

Hiljutises intervjuus Postimehele rõhutas Holm, et riigikogule tuleb esitada sisuline riigieelarve seadus, kus igal real on olemas selge tähendus.

«See ei ole poliitiline küsimus, keegi ei ole selle eelarvega tegelikult sikku teinud. Pole probleemi, et keegi oleks raha kusagile kõrvale pannud. Eelarve on lihtsalt valesti arvutatud. Nii suur summa näitab, et me tegelikult justkui üldse ei tahagi omada ülevaadet, kus raha on ja kus kulutusi tehakse,» rääkis Holm.