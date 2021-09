Galerii ⟩ Isamaa tutvustas Tallinna esinumbreid

«Meie nimekirja veavad inimesed, kes usuvad, et Tallinna ja kogu Eesti tuleviku huvides on muutus ja muutus on oktoobris võimalik. Selleks, et Keskerakonna 20 aastat kestnud võim lõppeks, on vaja kõigi koostööd. Selleks kutsume kõiki muutust soovivad jõude moodustama Ühinenud Opositsiooni,» ütles Reinsalu.