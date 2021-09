Eenmaa: tagasiside pensionäride aktiivsuskontole on olnud kiitev

«Minu mõttekaaslased, paljud nooremadki, on pealinnas nuputanud hea mõtte. Aktiivsuskonto A+, 200 lisaeurot, millega saad käia kultuuriüritustel, ujulas või tellida kasvõi Eesti ajakirjandust, et eluga kursis olla,» märkis ta ja sõnas, et tagasiside sellele ideele on eakaaslaste poolt olnud pehmelt öeldes kiitev. «Teisalt vaatasin uudiseid, kust tuli sõnum, et tervena elatud aastate ja eluea kasv on jäänud seisma. Eriti peaks naljaga pooleks ütlema, et mehed peaks ikka kauem vastu pidama. Mehed palun annavad mulle selle nalja andeks,» lausus ta.