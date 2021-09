FOTOD ⟩ Autovaba nädalavahetus: osa Estonia puiesteest on liiklusele suletud

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna linnaarengus keskkonnasõbralikud hoiakud üliolulised. «Liikumiskuu annab palju inspiratsiooni, kuidas linnas keskkonnasäästvamalt elada ja õigemaid valikuid teha. Avaürituse «Roheteekond linnasüdames» raames suletakse osa Estonia puiesteest ja muudetakse see autovabaks linnaruumiks, et propageerida tervislikke liikumisviise,» lisas Klandorf.