Raimond Kaljulaid: Tallinnas tuleb erakondadel leida ühisosa ja teha kompromisse - täpselt nagu presidendivalimistel

«Mingil põhjusel on eriti viimastel nädalatel peetud kirglikke vaidlusi selle üle, mis saab peale valimisi - kes kellega käib, tahetakse teada. Kes kellega käib ongi alati olnud põletav küsimus,» lausus Kaljulaid. «Meie seisukoht on see, et Tallinn peab muidugi saama tubli ja tööka koalitsioonivalitsuse, mis tõesti suudab tööd teha ja linna arengu eest hoolt kanda neli pikka aastat, aga enne valimisi me koalitsioonikõnelusi muidugi pidama ei hakka,» rääkis Kaljulaid.