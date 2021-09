Kaja Kallas: minu jaoks on tähtis teha tööd, mis on põnev

«Tõepoolest, kui ma vaatan tagasi oma kogemustele, siis tean, et mul on vedanud, sest olen saanud langetada valikuid vastavalt sellele, mis on minu jaoks kõige olulisem. Minu jaoks on tähtis teha tööd, mis on põnev, teha seda võimalikult hästi, töötada koos tarkade ja toredate inimestega ning nautida protsessi. Siis tuleb ka kõik muu,» kirjuas ta pärast konverentsi oma sotsiaalmeedias.