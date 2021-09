Kevadel ja suvel käis Pirita kloostri varemetes üle 10 000 inimese

«Alates aprillist, mil Pirita linnaosa valitsus paigaldas Pirita kloostri varemete värava juurde piletiautomaadi, on pileti kloostrivaremetes käimiseks ostnud 6844 inimest. Peale nende veel arvukad kontserdikuulajad, keda on samuti tuhandetes. Kloostrivaremeid üürime välja ka üritusteks, mis selle paigaga sobivad,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ja lisas, et väga menukad olid suvised kontserdid ning kindlasti on kloostrivaremed Tallinna üks enim pildistatavatest objektidest. «Seda eriti jõulude ajal, mil kloostrimüüri aknaorvades põlevad jõuluküünlad, ja suvel päikeseloojangul ajal.»