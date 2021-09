Kui Venemaa meedia süüdistab vene keelest kirjutades sageli Eestit diskrimineerimises, siis uudisteagentuur TASS tõstis positiivsena esile Karise sõnu vene keeles rääkimise kohta. «Ta möönis, et Eestis võib kool eksisteerida ka vene keeles. /.../ Samas ütles Karis, et eesti keel on vajalik, et Eestis edu saavutada ja elus läbi lüüa. Alar Karis rõhutas vahetult pärast valimisi, et proovib rääkida riigi venekeelsete elanikega nende emakeeles,» teatas TASS.