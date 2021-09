OTSEPILT ⟩ Erikomisjon nõuab selgitusi vigase riigieelarve kohta

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eesti riigis süvenemas totaalne vastutamatus. «Eelarve on nihu sadade miljonite ulatuses. Sel moel uue aasta eelarvet menetleda ei tohi, see oleks maksumaksjate mõnitamine,» lausus Reinsalu. «Näide vastutamatusest on ka terviseametis miljonite eurode väärtuses ravimite ja vaktsiinide vastu taevast laskmine. Selles asjas saab komisjon loodetavasti täna vastutajad teada.»