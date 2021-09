Galerii ⟩ USA sõjalaev Arleigh Burke saabus Tallinnasse visiidile

«Tervitame soojalt USS Arleigh Burke'i visiiti Eestisse. See on ilmne näide USA julgeolekukohustuse täitmisest Eesti ja NATO ees ning saadab selge sõnumi meie ühisest valmisolekust seista vastu kõikidele väljakutsetele maailmas. Kaitsekoostöö on ja jääb üheks olulisemaks osaks Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhetes,» ütles USA saatkonna ajutine asjur Brian Roraff.

«Meile on au veeta oma kolme aasta esimene sadamakülastus suurepärases Tallinnas,» ütles Arleigh Burke’i komandör, kommodoor Patrick Chapman. «Läänemeri on pikka aega olnud Euroopa tegutsemisalal julgeolekule strateegilise tähtsusega ning meil on hea meel, et saame oma oskusi lihvida koos tugevate liitlastega Eestis.»