FOTOD ⟩ Brüsselisse hinnasõja toonud Bolt on langenud kraapimisvandalismi ohvriks

Brüsselis elav eestlanna Airis Meier ütleb, et pildistas koeraga jalutamas käies üles 42 ettejäänud tõukeratast, millest 16 olid Bolti omad. «Kõik need 16 olid ka kasutamiskõlbmatud,» märgib Meier.

Bolti pressiesindaja Kristiin Jets annab mõista, et olukord pole sugugi nii hull. «Boltil on Brüsselis ca 1000 tõukeratast, nendest väga väikese osaga on käidud pahatahtlikult ümber. Oleme Brüsselis tegutsenud kaks kuud (kommentaar anti augustis – KK) ja sõitude arvu ning üleüldise käekäiguga väga rahul. Muidugi tuleb ette ka üksikjuhtumeid, kus tõukerattad satuvad vandalismi ohvriks, aga suur enamus sõitudest toimuvad ikkagi eeskujulikult. Kui tõukerattaid on rikutud, saame need kiiresti parandada ja taas uuesti tänavatele viia,» räägib Jets.