FOTOD ⟩ Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti kontingent

«Välisoperatsioonil Barkhane osalemine tugevdab Eesti suhteid Prantsusmaaga ning meie panustamine nii Gao baasi kaitses kui lähijulgestuses näitab, et eestlased võtavad tõsiselt eurooplaste jaoks olulisi probleeme, mille üheks ilminguks on rahvasteränne Põhja-Aafrikast,» ütles Eesti kontingendi ülem major Rauno Viitmann, viidates ennekõike viimaste kuude olukorrale Baltikumis.

Ta toonitas, et Eesti üksuste ülesanne Malis on toetada kohalikke jõustruktuure, et tekiks stabiilsus, mis omakorda vähendaks illegaalsete immigrantide tulva Euroopasse.

«Saime tutvuda siinse töörütmiga, mis andis meile piisava ülevaate sellest, mida on vaja liitlastega koostöös arvesse võtta. Kuna Eestis olles oli meie väljaõpe juba suhteliselt ligilähedane siinse elu-oluga, siis suuri üllatusi ei esinenud,» ütles nooremleitnant Tammaru. «Oluline aspekt, millega tuleb siin esmajoonelt kohanduda, on kohalik kliima ja keskkond,» lisas ta.

Eesti kontingendi rahvusliku toetuselemendi ülema major Janek Tammisto sõnul on tehtud kõik ettevalmistused, et saabunud põhigrupp saavutaks oma lahingvõime võimalikult kiirelt. «Kuna viibime sõjalisel välisoperatsioonil, kus olukord ja prioriteedid võivad muutuda hetkega, siis oleme koostöös prantslastest liitlastega võimalikult paindlikud selleks, et tagada me rühma tõhus toimimine,» lisas Tammisto.