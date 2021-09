Kristen Michal abilinnapea ülekuulamisest: omad juba omadelt ju raskeid küsimusi ei küsi

«Paistab, et sel neljapäeval volikogus tuleb meil hakata arutama linnavalitsuse liikmele umbusalduse avaldamist, hetkel on teada kahtlus valeütluste andmises. Detaile lisandub homme,» kirjutas Michal ühismeedias.

Ta lisas, et ainuvõimu on raske kaitsta. «Pealegi, omad juba omadelt ju raskeid küsimusi ei küsi? Nii vähemalt olnud tavaks eelmistel juhtumite avamisel. Oleme linnavara viletsa valvamise, kaotsimineku ja süsteemse läbipõimumise eest näiteks eelmisele linnapeale umbusaldust avaldanud.»

Michal nentis, et ei osanud Eha Võrgu kohta sellist uudist oodata. «Kurb on lugeda ja selgituste puudumisel läheb see taas pikka ritta - ainuvõim, süsteemne läbipõimumine, tegeliku kontrolli puudumine ja linnakodanike kasvav pettumus.»