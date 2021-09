Reinsalu: kui volinikele aru ei anta, tuleb umbusaldust avaldada nii abilinnapeale kui ka linnavalitsusele

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu (KE) suhtes algatati kriminaaluurimine, mille süüdistuse järgi on ta mulluse Keskerakonna keelatud annetuse kohta valeütlusi andnud. Võrk ise kinnitab, et tagasi astuda ta ei plaani ja enda süüd juhtumis ei näe, kirjutab Postimees .

«Võrk on olnud keskerakondliku Tallinna ringkaitse üks bossidest juba 2007. aastast. Seetõttu ei üllata mind hetkekski eilsed uudised Eha Võrgust ja politseist. Tema linnavalitsuse kabinetti otsib politsei läbi pidevalt,» sõnas linnapeakandidaat Urmas Reinsalu, kelle sõnul pole abilinnapeal tema usaldust olnud.

«Kui aga vastab tõele, et Eha Võrk on saanud kahtlustuse kriminaalkuriteos, oleks ta pidanud juba eile tagasi astuma ning linnapea Kõlvart peaks tulema Tallinna Linnavolikogu ette ning andma volinikele aru,» rõhutab ta. Kui seda ei tehta, tuleb Reinsalu hinnangul umbusaldust avaldada nii Eha Võrgule kui ka tervele linnavalitsusele.

«Kutsun kogu Tallinna opositsiooni koostööle selles küsimuses. Praeguseks on nii abilinnapea ja linnapea juba eilsest vait olnud. Arvestades massilist korruptsiooni Tallinna keskerakondlikus juhtimises, on see vaikimine karjuv,» sõnas ta.