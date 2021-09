Blinkeni hoiatusel on USA lähenemas Iraani tuumaleppest loobumisele

Iraan on suurendanud oma uraanivarusid, mis on rikastatud kõrgemale 2015. aasta tuumaleppes lubatud tasemest, teatas teisipäeval ÜRO tuumaagentuur. Leppe järgi ei tohtinud Iraan rikastada uraani üle 3,67 protsendi. Tuumarelva ehitamiseks on tarvis uraani, mis on rikastatud vähemalt 90 protsendini.