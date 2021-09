Kallas: Eesti on võtnud Estonia õnnetuse uurimist väga tõsiselt

Peaminister märkis, et praegu on tehtud vaid esimesed toimingud. «Kas see uurimine tulemust annab, seda me algusfaasis öelda ei saa. Mulle tundub juba kasvõi rahalise poole pealt, et riik on sinna päris suure summa eraldanud, et uurimist läbi viia, ja uurimisprojekt on pikk ja põhjalik. Aga ma mõistan ka, et selliste katastroofidega seoses on palju küsimusi ja ma ei ole kindel, et ükski uurimine annab lõpliku vastuse, et mis seal 1994. aastal ikkagi juhtus,» ütles Kallas.