Kallas uuest Estonia ekspeditsioonist: ma ei näe vajadust täiendavaks uurimiseks

Mis te arvate, miks lähedased ei usaldata valitsuse poolt algatatud uurimist?

Seda peab küsima neilt, kes selle erauurimise on algatanud, et miks nad ei usalda. Meie oleme teinud kõik omalt poolt, et see uurimine oleks läbipaistev, arusaadav, et seal juures oleks kannatanute esindajad, et ei teikiks mingeid kahtluseid, et inimesed saaks osaleda igatpidi seal uurimises ja oma küsimusi küsida.

Samas üks lähedaste suurimaid soove oli, et see uurimine ei läheks ametnike kätte. Nüüd ta on majandusministeeriumi all oleva ohutusjuudluse keskuse all. Pole ka loodud sõltumatut ekspertkomisjoni. Need olid lähedaste jaoks kõige olulisemad punktid, mis ei ole täitunud.

Ohutusjuurdluse keskus on ju sõltumatu, alati saab kaasata eksperte. See uurimine on alles algusjärgus ja need ettevalmistused on alles tehtud ja need ettepanekud saab ju ohutusjuurdluskeskusele esitada.

Aga miks ei ole lähedasi kaasatud ohutusjuurdluse keskuse tegevusse nii nagu algselt lubati?

On kaasatud lähedased. Nii Rootsi kui Eesti poolt on lähedaste esindaja.

Laeval olid nad küll esindatud, aga sellele eelnenud ja järgnenud analüüsiprotsessis neid sees ei ole, kaasamine piirdub aeg-ajalt teavitamisega.

Ma detailides ei ole kursis. Minu teada on nad kaasatud. Kui sügavuti seda on tehtud, ma ei oska seda detailides kommenteerida.

Kas on plaanis lähedastega maha istuda ja uurida, mida teha selleks, et seda usaldamatust riikliku uurimise juures ei oleks?

Kindlasti ma annan ohutusjuurdluse keskusele selle sõnumi edasi, et nad istuksid lähedastega maha ja kuulaksid neid muresid.

Millise seisukoha kavatseb riik võtta selle erauurimise osas?

Kuna see ei ole Eesti vetes, siis seda peab eelkõige rääkima ju Rootsi ja Soome esindajatega, kellel on vastavad piirangud tehtud nendele uuringutele. Meie seisukoht on, et ohutusjuurdluse keskus viib läbi need uuringud. Need load on antud just riiklikeks uuringuteks ka selle laeva juures.

Samas on oluline, millise seisukoha võtab riik selle eraalgatusliku uurimise suhtes. Kas te ütlete jah sellele uurimisele?

Ma ei näe vajadust selleks täiendavaks uurimiseks. Kõik inimesed, kes on huvitatud, saavad oma ettepanekutega pöörduda ikkagi selle riikliku uurimise poole. Me oleme sinna eraldanud raha, me oleme pidanud läbirääkimisi, et saaks välja selgitada uusi asjaolusid, mis ilmnesid. Riik ei hakka kindlasti mingisse erauurimisse eraldi minema ja see peab siis toimetama vastavalt nii nagu nad ise toimetavad. Minu üleskutse on küll ka lähedastele ohutusjuurdluse keskuse poolt toimetavas uurimises kaasa luua ja oma ettepanekud sinna esitada.

Ehk lõpetada see eralagatuslik tegevus ära või?

Ei, eraalgatuslik tegevus peab ise oma õiguste eest võitlema, kas neil on õigus seal uurida, sest minu teada on seal praegu luba just riiklikeks uurimisteks. Riik ei hakka selle eraalgatusliku uurimise eest eraldi võitlema, kui me oleme eraldanud ise raha, et seda uurimist läbi viia.

Aga riik seda kuidagi eraldi takistama ei hakka?

Ei, kuidas me saaksime seda takistada. Ei.

Aga kui Rootsi või Soome pool pöördub teie poole ja ütleb, et lepingut on rikutud. Mis te teete siis?