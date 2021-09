Peaprokuör Estonia uurimisest: midagi ebaseaduslikku siin pole

«Kui üksikisik teeb midagi sellist, mida hauarahuleping ette ei näe, siis selleks, et temale võiks midagi ette heita, peaks olema riigi seadused need, mis seda etteheidet võimaldavad. Meie seaduste järgi on võimalik rääkida haua rüüstamisest. See tuleks kõne alla siis, kui ekspeditsioon läheks ja hakkaks laeva küljest tükke kangutama või sealt laipu üles tooma või nende küljest esemeid võtma. Seni kuni minnakse lihtsalt olukorda kaardistama, filmitakse seal midagi, sukeldutakse sinna alla, võibolla see läheb hauarahulepinguga vastuollu, ma ei oska seda väita või ümber lükata, aga meie seadustega see ei ole kuidagiviisi üksikisikule etteheidetav või karistatav,» selgitas peaprokurör Andres Parmas.