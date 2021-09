Maa-ameti kolmemõõtmelised ruumiandmed pälvisid auhinna

Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann tõi välja, et suurandmete tootjana on Maa-ameti ülesanne pakkuda ruumiandmetel põhinevaid digitaalseid tooteid ja teenuseid nii laiale tarbijaskonnale kui ka erialaspetsialistidele. «Meil on hea meel, et meie tegemisi märgatakse ja tunnustatakse,» lisas ta. „Eesti esimene avalikult kasutatav kolmemõõtmeline kaardilahendus on valmis. Loodame, et see leiab laialdast kasutust nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel. Lähiaastatel täieneb Maa-ameti 3D-andmete ja -teenuste portfell veelgi,» rääkis Ellmann.