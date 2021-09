Valitsus pingutab, et operatiivtöötajate ja õpetajate palk püsiks keskmise palga tempos

Jätkuvalt väga suures miinuses olev riigieelarve paneb sellele omad piirid, aga leevendus tuleb leida. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus selgitas, et prognoos järgi kasvab keskmine palk Eestis lähitulevikus tempoga 100 eurot aastas, see paneb aga ka väga terava surve riigieelarvest makstavatele palkadele.



Ent ta rõhutas, et jätkuvalt väga suures miinuses olev riigieelarve paneb sellele omad piirid. Leevendus tuleb sellegipoolest leida.



Päästja palga mahajäämus Eesti keskmisest töötasust on kasvanud 2018. aasta 357 eurolt 2021. aasta I kvartalis 405 eurole. Juba käesoleva aasta esimeses kvartalis ületas Eesti keskmise palga protsentuaalne kasv valitsuse poolt päästjatele lubatud kolmeprotsendilist palgatõusu.



Valitsus andis aasta alguses kõikidele ministeeriumitele korralduse kärpida 2022. aasta tegevuskulusid 5 protsenti.