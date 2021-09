taust ⟩ Eestis tiksub viinamarjabuum

Võrumaa kuplite vahel peituva Pruuli-Kaska viinamarjatalu perenaine Lija Kaska mäletab täpselt, esimese viinamarjaistiku tõi ta Riia turult, sort «Alfa». Oli 1986. See pandi mulda köetava kasvuhoone nurka, kus sel ajal läks rõhk hoopis alpikannidele. Neid müüdi Tallinna turgudel.

Aastakümnete jooksul on talus kasvatatud nii vilja, kurke, tomateid kui ka maasikaid. See on neljandat põlve Jüri esiisade talu.