Mihkelson: Keenia ootab Eesti saatkonna avamist riigis

«Keenia on väga huvitatud sellest, et Eesti avaks oma saatkonna Nairobis. Eestit tuntakse kui väga edumeelset digiriiki, kellelt on Keenial palju õppida,» kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et välisminsiteeriumi koostatud Aafrika strateegias on pakutud, et saatkonna Keenias võiks avada juba 2022. aastal. «Ütlesin omalt poolt, et kui Eesti valitsus otsustab rajada saatkonna Nairobi, võiks Keenia kaaluda oma diplomaatilise esinduse avamist Tallinnas,» selgitas ta.

«Igatahes teatas EAS-i välissuuna juht Sven Aulik reedesel Eesti-Keenia ärifoorumil, et Eesti avab juba järgmisel aastal Nairobis oma esimese välisesinduse Aafrika mandril.»

Mihkelson lisas, et räägiti diplomaatiliste missioonide teemadel ning ka regionaalsest julgeolekust. «Keenia on Ida-Aafrika stabiilsemaid riike, kelle vahetus naabruses on aga terve rida väga keerulisi konfliktipiirkondi. Eeskätt teeb Keeniale muret Somaalias toimuv,» lausus väliskomisjoni esimees.