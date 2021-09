Postimees piirist piirini ⟩ Oravate 24 aastat kestnud võimulolek Tartus ei näi lõppevat

1997. aasta aprillist linnapeaparteina Tartut juhtinud Reformierakond on end 24 aastaga nii tugevalt kinnistanud, et ka kõik oponendid ennustavad ­neile tulevastel KOV valimistel järjekordset võitu. Erinevalt Tallinnast ei räägi teised poliitilised jõud pikaaegse võimupartei ühiselt troonilt tõukamisest – ­kõige ambitsioonikam eesmärk on suruda Reformierakond kolme partneriga koalitsiooni.