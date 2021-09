Laanet: Venemaa suurõppus Zapad 2021 on provokatsioon Lääne vastu

«Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene survestav läbipaistmatu tegevus suurõppuse Zapad 2021 kavandamisel ja hübriidkriisi esilekutsumine Läti ja Leedu piiridel, on teadlik soov destabiliseerida Läänemere piirkonna julgeolekut ning lõhestada liitlassuhteid NATO-s ja Euroopa Liidus. Meie koostöö Balti ja Poola naabritega tugineb ühtsusel ja solidaarsusel, mitte hirmul ja manipulatsioonidel,» ütles kaitseminister Laanet. «Regiooni julgeolekut tagame infot jagades ning ühiselt tegutsedes,» lisas ta.

Kaitseministrid väljendasid ühiselt seisukohta, et Venemaa ja Valgevene režiimide provotseeriv tegevus ohustab regiooni julgeolekut ja kinnitasid, et kolme Balti riigi ja Poola ühistel väärtustel põhinevad koostöösuhted on sellest üksnes tugevnenud.