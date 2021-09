Rohelised toetavad Soome roheliste püüdlusi kanepi legaliseerimiseks

Züleyxa Izmailova, Roheliste kaasjuhi sõnul pooldab erakond kanepi tarvitamise reguleerimist senise range keelu asemel. «Täna toidame me kanepit keelustades kuritegevust ning meil on vaid umbkaudne teadmine, kes, mida ja milleks seda tarvitavad. Meie eesmärk on tagada, et läbi riikliku regulatsiooni jõuaks tarbijani ohutu kaup; riiklikult reguleeritud müügi korral ei saaks kanepit kätte alaealised ning tagatud on ka maksude laekumine. Samal ajal kui Keskerakond mõtleb välja uusi makse, millega meie veel habrast keskklassi koormata, ütleme meie selgelt - lõpetame kanepi musta turu ja korjame raha üles sealt, kus see juba täna olemas on,» ütles Izmailova.