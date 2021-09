FOTOD ⟩ Sotsid avasid Keskerakonna korruptsiooninäituse

Solarise kaubanduskeskuse ees avatud näitusel on fotodena kujutatud Keskerakonna viimase aja korruptsiooniskandaalid alates Mailis Repsiga seostatavast haridusministeeriumi kohvimasinast ja Porto Franco kinnisvaraarendusest kuni Tallinna Sõle spordikeskuse juhi süüdi mõistmiseni viinud altkäemaksuskandaalini.

Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Raimond Kaljulaid sõnul on korruptsiooniskandaalid jäänud Keskerakonda saatma hoolimata selle juhtide ning Tallinna linnajuhtide kinnitustest, et erakond on palju muutunud.