Postimehe ajakirjanik Aimar Altosaar ja ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla arutlesid taskuhäälingus «Kvaliteetminutid», kuidas pensionipõlves lisaraha teenida ning kas ka pensionäril on võimalik raha nii paigutada, et see talle tulu tooks.

Pole kellelegi uudis, et Eesti pensionärid on suures vaesusriskis. Väga paljud töötavad edasi, kui tervis vähegi lubab. Hea, kui pensionär saab lisaks toetuda varem kogutud rahale.

Ka vanadel inimestel aitab mõtteerksust hoida raha investeerimine. Võimalusi selleks on erinevaid – kuld, aktsiad, kinnisvara. Iseasi on see, kas vanem inimene võtab neist võimalustest kinni.

Meeles tuleb siiski pidada, et investeerida võib vaid raha, mida ollakse valmis kaotama. Kui helistatakse ja pakutakse diili, mis tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõsi ta polegi.

Mitmed inimesed on hakanud soliidses eas ettevõtjaks. Aimar Altosaar jutustas, et miljardiettevõtlust siis enam ei püüa, aga kui vanainimesel on äriideid, mis oleksid kasulikud talle endale ja kogukonnale, siis võiks ta neid küll ellu viia.

Ideaalina näeb ta koostööd noortega. «Me oleme vanemate inimestena sageli ideederikkad, aga kas meil on energiat ja läbilööki tänases maailmas? Siin oleks vaja nooremat inimest, kes on IT-maailmas rohkem kodus, kes on turunduses rohkem kodus,» mõtiskles Altosaar.

Eve Rohtla soovitas lisaks lähedastele nõu pidada arenduskeskustega, millel on võrgustik üle Eesti. Nad oskavad anda soovitusi, et kui mõte on jumekas, siis mida peaks alustamiseks ette võtma. Lisaks ei pea jääma kinni mõttesse, et idee on hea vaid siis, kui see kõrgustesse küündib. Paljud seeniorid saavad ka pensionipõlves ära kasutada oskusi, mida nad on töökarjääri ajal omandanud.