Juhtum Pärnamäel ⟩ Hauaplatsi omavoliline laiendus ähvardab kaasa tuua kohtuasja

Eelmisel aastal oli Ljubov K. perekonnas väga kurb sündmus – suri tema abikaasa. Otsustati, et lahkunu maetakse Pärnamäe kalmistule ning selleks osteti kahekohaline hauaplats. Naabruses asuvad kalmud olid samuti värsked, neid polnud jõutud veel korrastadagi. Kui otsustati hakata hauapiiret paigaldama, läks Ljubov kalmistule ja märkas, et vasakul asuvale hauaplatsile – nimetagem seda platsiks X – on piire juba paigaldatud, aga hauaplatsi ümber on jalgraja asemele laotud kiviplaadid. Paraku piirnevad need 20 cm laiused plaadid vahetult Ljubovi hauaplatsiga.