Isamaa esitas Tallinna volikogule eesti keele kaitse plaani eelnõu

Isamaa eesti keele kaitse plaan näeb ette Tallinna haridusameti kujundamist haridus- ja keeleametiks ning abilinnapea kohta, kelle ülesandeks on vastav plaan ellu viia.

Eelnõu üle andnud Isamaa aseesimees Riina Solman ütles, et Tallinna linnas tuleb lõpetada aastakümneid kestnud segregatsioon ning üle minna eestikeelsele haridusele.

«Uuringud näitavad, et tänase kakskeelse haridussüsteemi tõttu kannatavad ennekõike venekeelsetest peredest pärit lapsed. Selleks, et neil oleks tulevikus võimalik saavutada edu hariduses ja tööturul, tuleb tagada neile parim võimalik eesti keele oskus,» ütles Solman.