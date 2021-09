Amet tuvastas sotsiaalmeedia tarbijamängudes mitmeid rikkumisi

«Kuigi tulemused olid laias laastus positiivsed, eksis nii mõnigi kaupleja hea kaubandustava ja reeglite vastu. Näitena võib tuua mänge, kus loositi välja alkoholi, kuigi reklaamiseaduse alusel on selline tegevus keelatud. Lisaks esines erinevaid olukordi, kus kaupleja tegevus tarbijamängu läbiviimisel ei olnud korrektne: näiteks kuulutati mängu võitjaks inimene, kes loosimängus ei osalenudki; auhindade loosimine ei toimunud lubatud ajal või võitjale saadeti vaid osa auhinnast. Tarbijamängude läbiviimisel ei ole sellised tegevused lubatud ning võivad olla käsitletavad ebaausa kauplemisvõtte kasutamisena,» selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Kauplejad korraldavad kaupade ja teenuste müügi edendamiseks erinevaid tarbijamänge. Kõige populaarsemaks on sotsiaalmeedias korraldatavad jagamismängud, milles osalemiseks tuleb tarbijal täita teatud tingimused.

Peamiselt on sellisteks tingimusteks sotsiaalmeedias mängu postituse avalikkusele jagamine ja kommentaaridesse sõbra nime märkimine. TTJA kontrollis kuue kuu jooksul, kuidas korraldavad kauplejad tarbijamänge alates postituse üleslaadimisest kuni võitja auhinna kättesaamiseni. Kontrollima ajendasid aeg-ajalt ametisse saadetud vihjed, et kauplejad on jätnud lubatud auhinnad välja loosimata.